Musique Quatuor Ellipsos Longué-Jumelles

Musique Quatuor Ellipsos Longué-Jumelles samedi 30 mai 2026.

Musique Quatuor Ellipsos

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30 18:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez le festival À contretemps.

Le Quatuor Ellipsos, ensemble de saxophones classique salué à travers le monde, bouscule les codes et fait danser les répertoires.

Dans ce programme subtil et vibrant, la pavane noble danse d’origine espagnole devient le fil rouge entre lyrisme et énergie. De Ravel à Fauré, en passant par Fernande Decruck, les œuvres revisitées par les quatre musiciens révèlent toute la finesse du timbre et du jeu de cet instrument. Bernstein et Kander apportent une touche de Broadway avec des extraits électrisants de West Side Story et New York, New York, tandis qu’Albéniz fait éclore des couleurs andalouses envoûtantes. Avec virtuosité, audace et passion, le Quatuor Ellipsos transforme le concert en une véritable chorégraphie sonore. Un moment d’écoute intense, entre mouvement et émotion, proposé par l’un des quatuors les plus brillants de la scène musicale actuelle.

Avec la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 de 17h30 à 18h45. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Discover the À contretemps festival.

German :

Entdecken Sie das Festival À contretemps.

Italiano :

Scoprite il festival À contretemps.

Espanol :

Descubra el festival À contretemps.

L’événement Musique Quatuor Ellipsos Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME