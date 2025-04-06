Nuit européenne des musées Nuit des Savoir-Faire visite et initiation

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Ville de Longué-Jumelles propose une soirée dédiée au patrimoine local, mêlant découverte historique et tradition.

Dès 18h30, découvrez le Moulin Hydronef lors d’une visite guidée nocturne, emblème du patrimoine hydraulique de la commune.

La soirée se poursuit par une présentation du terrain de jeu de boules de fort, animée par le président de l’Association Boule d’Anjou . Vous aurez la possibilité de participer à une initiation au jeu de boules de fort en terre offrant un moment convivial et intergénérationnel.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la transmission et de la mise en valeur du patrimoine de Longué-Jumelles.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h30. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

English :

To mark European Museum Night, the town of Longué-Jumelles is offering an evening dedicated to local heritage, combining historical discovery and tradition.

