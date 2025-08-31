Spectacle L’esplanade des artistes Longué-Jumelles

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-16 19:30:00

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16

Un événement culturel qui animera notre ville dynamique les trois premiers mardis de juin.

L’esplanade des artistes est une célébration vivante des performances artistiques en plein air, pouvant aller des spectacles de cirque aux représentations théâtrales, en passant par la danse, la musique, et les arts visuels. Cet événement transformera l’esplanade du Cube en une scène dynamique et

colorée. Ça sera l’occasion unique de découvrir des talents exceptionnels, de passer du temps en famille ou entre amis de vivre des moments inoubliables.

Cet événement est conçu pour rassembler toutes les générations autour de la magie des arts de rue, favorisant la convivialité et le joie de vivre. De quoi passer un début de soirée d’été agréable à contempler un spectacle.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 2 juin 2026 de 18h30 à 19h30.

Mardi 9 juin 2026 de 18h30 à 19h30.

Mardi 16 juin 2026 de 18h30 à 19h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

A cultural event that will bring our dynamic town to life on the first three Tuesdays in June.

German :

Ein kulturelles Ereignis, das unsere dynamische Stadt an den ersten drei Dienstagen im Juni beleben wird.

Italiano :

Si tratta di un evento culturale che animerà la nostra dinamica città i primi tre martedì di giugno.

Espanol :

Se trata de un acontecimiento cultural que dará vida a nuestra dinámica ciudad los tres primeros martes de junio.

