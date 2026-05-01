Festival de Musiques A Contretemps Quatuor Ellipsos Longué-Jumelles

Longué-Jumelles

Festival de Musiques A Contretemps Quatuor Ellipsos

Rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Théâtre Le Dôme de Saumur lance “À Contretemps”, un tout nouveau festival de musiques qui rayonne sur l’ensemble du territoire de Saumur Val de Loire, les 30 & 31 mai 2026.

Ce samedi, retrouvez l’Ensemble de saxophones classiques de renommée mondiale, le Quatuor Ellipsos, qui propose “Pavanes et pas de deux”, un programme où la pavane espagnole devient le fil conducteur entre lyrisme et énergie. De Ravel à Fauré, en passant par Fernande Decruck, Bernstein et Albéniz, les quatre musiciens font rayonner toute la finesse du saxophone classique, entre Broadway et couleurs andalouses.

À noter une aubade gratuite sera proposée par le Quatuor et l’ensemble de saxophones de l’École de musique de Saumur Val de Loire de 16h30 à 17h15 sur le parvis du Cube.

Festival de Musiques A Contretemps

Pour cette première édition, trois lieux emblématiques accueillent quatre représentations d’exception le Théâtre Le Dôme à Saumur, Le Cube à Longué-Jumelles, et la Collégiale de Notre-Dame à Montreuil-Bellay investie pour la première fois dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Du quatuor à cordes au big band de jazz, en passant par les saxophones classiques et les voix a cappella, “À Contretemps” invite le public à une traversée musicale hors des sentiers battus, mêlant prestige international et enracinement local grâce à la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 à partir de 17h30. .

Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Saumur?s Théâtre Le Dôme launches ?À Contretemps? a brand-new music festival for the entire Saumur Val de Loire region, on May 30 & 31, 2026.

L’événement Festival de Musiques A Contretemps Quatuor Ellipsos Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME