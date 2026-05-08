Projection de films La Diagonale de l’engagement Longué-Jumelles
Projection de films La Diagonale de l’engagement Longué-Jumelles lundi 22 juin 2026.
Longué-Jumelles
Projection de films La Diagonale de l’engagement
Rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
L’Espace culturel E.Joulain-Le Cube accueille une soirée exceptionnelle consacrée au voyage, aux rencontres et à l’engagement.
Deux films, deux traversées de la France, deux aventures profondément humaines.
D’un côté, Jérémie Béclair, avec une diagonale réalisée à pied de Lauterbourg à Hendaye, au fil des territoires, des villages et des rencontres, pour aller à la découverte de celles et ceux qui s’engagent chaque jour bénévoles, agriculteurs, éducateurs, artisans, élus locaux, acteurs associatifs… Une France vivante, souvent discrète, mais essentielle.
Projection de deux films suivie d’un échange avec Jérémie Béclair et Ludovic Hubler.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 22 juin 2026 à partir de 20h.
Entrée à partir de 19h30. .
Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 52 89 87 jbladiagonaledelengagement@gmail.com
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English :
Espace culturel E.Joulain-Le Cube hosts an exceptional evening dedicated to travel, encounters and commitment.
Two films, two journeys across France, two profoundly human adventures.
L’événement Projection de films La Diagonale de l’engagement Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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