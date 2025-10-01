Longué-Jumelles

Distr’Ayant

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-24

La Ville de Longué-Jumelles accueille l’exposition “Distr’Ayant”, un rendez-vous artistique mettant à l’honneur un collectif d’artistes passionnés.

La salle d’exposition de l’Espace d’information et du Patrimoine (située en face du Moulin Hydronef) ouvrira ses portes au public pour une immersion dans des univers artistiques variés et colorés.

Cette exposition rassemble des créateurs aux sensibilités diverses, explorant une grande richesse de techniques. Le collectif se distingue par sa volonté de favoriser les échanges d’idées, tout en respectant la singularité et la “facture” propre à chaque artiste.

“Distr’Ayant” se veut un moment de partage accessible à tous, permettant au public de découvrir la créativité locale et d’échanger directement avec les artistes présents.

PRECISIONS HORAIRES

Du 24/06 au 12/07/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 18h30. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

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English :

The town of Longué-Jumelles hosts the ?Distr?Ayant? exhibition, an artistic event featuring a collective of passionate artists.

L’événement Distr’Ayant Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME