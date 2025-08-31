Les grandes tablées du moulin Longué-Jumelles

Les grandes tablées du moulin

Un événement festif et convivial vous attend avec les Grandes Tablées du Moulin, moment phare de l’été placé sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la détente.

Petits et grands sont invités à se rassembler dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

C’est l’occasion idéale de se retrouver entre voisins, amis ou en famille, de faire de nouvelles rencontres et de profiter pleinement des douceurs d’une longue soirée estivale.

La musique viendra ensuite rythmer la soirée avec une animation dansante qui invitera tous les participants à rejoindre la piste, pour quelques pas endiablés sous les étoiles.

Et comme un beau moment ne saurait se terminer sans un brin de magie, la soirée se clôturera en beauté par un spectacle pyrotechnique haut en couleurs à 23h.

Un feu d’artifice éclatant viendra illuminer le ciel et émerveiller petits et grands, offrant un final spectaculaire à cette belle soirée de fête.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

English :

A festive and convivial event awaits you with the Grandes Tablées du Moulin, the highlight of the summer, a time for sharing, good humor and relaxation.

German :

Ein festliches und geselliges Ereignis erwartet Sie mit den Grandes Tablées du Moulin, einem Höhepunkt des Sommers, der unter dem Zeichen des Teilens, der guten Laune und der Entspannung steht.

Italiano :

Le Grandes Tablées du Moulin sono un evento festivo e conviviale, un momento culminante dell’estate, un’occasione di condivisione, buonumore e relax.

Espanol :

Las Grandes Tablées du Moulin son un acontecimiento festivo y de convivencia, un punto culminante del verano, un momento para compartir, el buen humor y la relajación.

