Spectacle soirée de clôture

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dès les premières notes qui résonnent à ciel ouvert, l’esplanade s’anime et devient le théâtre d’un véritable lieu de plein air.

Les familles, les amis et les passionnés de musique affluent pour vibrer ensemble au rythme des concerts live, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Sous les étoiles, les spectacles s’enchaînent, mêlant performances musicales, jeux de lumière et moments partagée. Les enfants courent sur la pelouse pendant que les adultes dansent ou chantent, emportés par l’énergie des artistes.

Cette soirée de clôture célèbre la musique et l’art dans toute sa diversité, offrant un instant suspendu où la magie du live

tous les publics.

Un rendez-vous en plein air à ne pas manquer pour tous les amoureux de la scène et des soirées d’été !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 19h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

As soon as the first notes resound in the open air, the esplanade comes alive and becomes the stage for a veritable open-air venue.

German :

Sobald die ersten Noten unter freiem Himmel erklingen, erwacht die Esplanade zum Leben und wird zum Schauplatz eines echten Freilufttheaters.

Italiano :

Non appena le prime note risuonano all’aria aperta, la spianata si anima e diventa il palcoscenico di un vero e proprio spettacolo all’aperto.

Espanol :

En cuanto resuenan las primeras notas al aire libre, la explanada cobra vida y se convierte en el escenario de un auténtico espectáculo al aire libre.

L’événement Spectacle soirée de clôture Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME