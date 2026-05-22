Salon Créa’Zen #Longué Longué-Jumelles
Salon Créa’Zen #Longué Longué-Jumelles samedi 4 juillet 2026.
Longué-Jumelles
Salon Créa’Zen #Longué
Rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le Salon Créa’Zen® s’installe à Longué-Jumelles pour une 1ère édition placée sous le signe du bien-être, de la créativité et de la rencontre.
Dans le cadre chaleureux du Cube Espace culturel E. Joulain, venez vivre une parenthèse hors du temps, un moment pour vous reconnecter à vous-même et découvrir des pratiques inspirantes.
Plus de 50 exposants passionnés sont présents pour partager leur univers
– Thérapeutes du bien-être
– Créateurs & artisans
– Artistes
– Acteurs du développement personnel
Un programme à vivre pleinement !
Tout au long du week-end, plongez dans une expérience immersive avec
– 17 conférences et ateliers
– Des découvertes, des échanges et des initiations
– Des rencontres authentiques et inspirantes
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .
Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com
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English :
The Salon Créa?Zen® is coming to Longué-Jumelles for its 1st edition, which is all about well-being, creativity and encounters.
L’événement Salon Créa’Zen #Longué Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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