Longué-Jumelles

Salon Créa’Zen #Longué

Rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le Salon Créa’Zen® s’installe à Longué-Jumelles pour une 1ère édition placée sous le signe du bien-être, de la créativité et de la rencontre.

Dans le cadre chaleureux du Cube Espace culturel E. Joulain, venez vivre une parenthèse hors du temps, un moment pour vous reconnecter à vous-même et découvrir des pratiques inspirantes.

Plus de 50 exposants passionnés sont présents pour partager leur univers

– Thérapeutes du bien-être

– Créateurs & artisans

– Artistes

– Acteurs du développement personnel

Un programme à vivre pleinement !

Tout au long du week-end, plongez dans une expérience immersive avec

– 17 conférences et ateliers

– Des découvertes, des échanges et des initiations

– Des rencontres authentiques et inspirantes

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com

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English :

The Salon Créa?Zen® is coming to Longué-Jumelles for its 1st edition, which is all about well-being, creativity and encounters.

L’événement Salon Créa’Zen #Longué Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME