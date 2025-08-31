Humour Match d’impro France/Québec Longué-Jumelles

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-05-13 20:30:00

L’Oiseau Moqueur, compagnie professionnelle de théâtre d’improvisation saumuroise, a le plaisir d’accueillir une équipe en provenance du Québec pour un match d’improvisation théâtrale.

Huit improvisateurs et improvisatrices, un arbitre, un maître de cérémonie, des musiciens, et vous !

A chaque proposition de thème de l’arbitre, joueurs et joueuses vous présentent la meilleure histoire possible, surfant sur les contraintes, jonglant avec les facéties de leurs partenaires de jeu. Pendant deux périodes de 45 minutes, laissez-vous guider par la présentation, la musique, les histoires spontanément créées pour vous, et préparez-vous à passer une soirée unique et exceptionnelle !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

L’Oiseau Moqueur, a professional improvisational theater company based in Saumur, is delighted to welcome a team from Quebec for a theatrical improvisation match.

German :

L’Oiseau Moqueur, eine professionelle Improvisationstheatergruppe aus Saumur, freut sich, ein Team aus Québec zu einem Improvisationstheaterspiel begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’Oiseau Moqueur, una compagnia professionale di improvvisazione teatrale con sede a Saumur, è lieta di accogliere una squadra del Quebec per un incontro di improvvisazione teatrale.

Espanol :

L’Oiseau Moqueur, compañía profesional de teatro de improvisación con sede en Saumur, se complace en recibir a un equipo de Quebec para un encuentro de teatro de improvisación.

