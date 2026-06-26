Exposition de peinture Terres d’Oléron Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Exposition de peinture Terres d’Oléron Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Exposition de peinture Terres d’Oléron
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez une exposition de 20 paysages oléronais, peints à l’huile sur toile d’après nature, invitant à un voyage au cœur de la lumière et des paysages de l’île.
.
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 10 21 62 marine.alexandre@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an exhibition of 20 landscapes from Oléron, painted in oil on canvas from life, inviting you on a journey into the heart of the island’s light and landscapes.
L’événement Exposition de peinture Terres d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Visite du vignoble et atelier créatif enfants Saint-Pierre-d’Oléron 1 juillet 2026
- Visite du vignoble Vincent Saint-Pierre-d’Oléron 1 juillet 2026
- Visite du Vignoble Favre & Fils Vignoble Favre Saint-Pierre-d’Oléron 2 juillet 2026
- Histoires salées du port de La Cotinière Quai René Delouteau Saint-Pierre-d’Oléron 2 juillet 2026
- P’tite pêche à pied Saint-Pierre-d’Oléron 3 juillet 2026