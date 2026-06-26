Exposition de peinture Terres d’Oléron Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Exposition de peinture Terres d’Oléron

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez une exposition de 20 paysages oléronais, peints à l’huile sur toile d’après nature, invitant à un voyage au cœur de la lumière et des paysages de l’île.

.

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 10 21 62 marine.alexandre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an exhibition of 20 landscapes from Oléron, painted in oil on canvas from life, inviting you on a journey into the heart of the island’s light and landscapes.

L’événement Exposition de peinture Terres d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes