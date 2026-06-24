Exposition de peintures Bureau d’information touristique Bâgé-le-Châtel
Exposition de peintures Bureau d’information touristique Bâgé-le-Châtel samedi 4 juillet 2026.
Bâgé-le-Châtel
Exposition de peintures
Bureau d’information touristique 2 rue marsale Bâgé-le-Châtel Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04
Mireille Gounon expose ses œuvres !
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Bureau d’information touristique 2 rue marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
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English :
Mireille Gounon exhibits her works!
L’événement Exposition de peintures Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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