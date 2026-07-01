Exposition de peintures Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel
samedi 1 août 2026 · Bureau d'Information Touristique · Bâgé-le-Châtel
Informations pratiques
Bâgé-le-Châtel
Exposition de peintures
Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Danielle Laroche et Valérie Guret exposent leurs œuvres !
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Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
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English :
Danielle Laroche and Valérie Guret are exhibiting their works!
L’événement Exposition de peintures Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux