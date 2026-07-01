Exposition de peintures Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Bâgé-le-Châtel

Exposition de peintures

Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Danielle Laroche et Valérie Guret exposent leurs œuvres !

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Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English :

Danielle Laroche and Valérie Guret are exhibiting their works!

L’événement Exposition de peintures Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux