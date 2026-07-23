Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes Salle des fêtes Bâgé-le-Châtel
mercredi 9 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bâgé-le-Châtel
Informations pratiques
Bâgé-le-Châtel
Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes
Salle des fêtes 30 Grande Rue Bâgé-le-Châtel Ain
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
selon la pièce choisie, matériel fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23
Dites-le avec des formes et des graphismes ! Dans le cadre de l’exposition de peintures de l’Office de Tourisme, Sylvie Guichardon vous propose des ateliers artistiques pour décorer des objets et des coloquintes.
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Salle des fêtes 30 Grande Rue Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
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English :
Express yourself through shapes and designs! As part of the Tourism Office’s painting exhibition, Sylvie Guichardon is offering art workshops where you can decorate objects and coloquintes.
L’événement Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux