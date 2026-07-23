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AGENDA · Bâgé-le-Châtel

Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes Salle des fêtes Bâgé-le-Châtel

mercredi 9 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
30 Grande Rue
Ville
01380 Bâgé-le-Châtel
Département
Ain
Tarif
15 15 20 selon la pièce choisie, matériel fourni

Bâgé-le-Châtel

Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes

Salle des fêtes 30 Grande Rue Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

selon la pièce choisie, matériel fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

Dites-le avec des formes et des graphismes ! Dans le cadre de l’exposition de peintures de l’Office de Tourisme, Sylvie Guichardon vous propose des ateliers artistiques pour décorer des objets et des coloquintes.
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Salle des fêtes 30 Grande Rue Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66  contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English :

Express yourself through shapes and designs! As part of the Tourism Office’s painting exhibition, Sylvie Guichardon is offering art workshops where you can decorate objects and coloquintes.

L’événement Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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