Exposition concours Photos Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Bâgé-le-Châtel

Exposition concours Photos

Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-10

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-10-10

Ouvert aux photographes amateurs uniquement.

2 thèmes

– Ouvrez l’œil sur ces communes (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)

– Du crépuscule à l’aube

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Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English : Pictures challenge and exhibition

Open to amateur photographers only.

2 themes:

– Take a closer look at these towns (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)

– From Dusk to Dawn

L’événement Exposition concours Photos Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux