Exposition concours Photos Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel
samedi 10 octobre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Bâgé-le-Châtel
Informations pratiques
Bâgé-le-Châtel
Exposition concours Photos
Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-10
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-10-10
Ouvert aux photographes amateurs uniquement.
2 thèmes
– Ouvrez l’œil sur ces communes (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)
– Du crépuscule à l’aube
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Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
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English : Pictures challenge and exhibition
Open to amateur photographers only.
2 themes:
– Take a closer look at these towns (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)
– From Dusk to Dawn
L’événement Exposition concours Photos Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux