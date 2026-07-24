UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bâgé-le-Châtel

Exposition concours Photos Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel

samedi 10 octobre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Bureau d'Information Touristique
Adresse
2 rue Marsale
Ville
01380 Bâgé-le-Châtel
Département
Ain
Tarif

Bâgé-le-Châtel

Exposition concours Photos

Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-10
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-10-10

Ouvert aux photographes amateurs uniquement.
2 thèmes
– Ouvrez l’œil sur ces communes (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)
– Du crépuscule à l’aube
  .

Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02  contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pictures challenge and exhibition

Open to amateur photographers only.
2 themes:
– Take a closer look at these towns (Sermoyer, Arbigny, Reyssouze, Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Gorrevod)
– From Dusk to Dawn

L’événement Exposition concours Photos Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

À voir aussi à Bâgé-le-Châtel (Ain)