Exposition de peintures Bureau d’Information Touristique Bâgé-le-Châtel

Informations pratiques

Bâgé-le-Châtel

Exposition de peintures

Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-05

Monique Dorey et Sylvie Guichardon exposent leurs œuvres ! Ateliers artistiques décoration d’objets et coloquintes par Sylvie Guichardon le 9, 16 et 23 septembre de 10h30 à 16h30 (sur réservation).

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Bureau d’Information Touristique 2 rue Marsale Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English :

Monique Dorey and Sylvie Guichardon are exhibiting their works! Art workshops on “object decoration and coloquintes” led by Sylvie Guichardon on September 9, 16, and 23 from 10:30 a.m. to 4:30 p.m. (by reservation).

L’événement Exposition de peintures Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux