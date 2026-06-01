Exposition de peintures Céline Constan Bureau d’Information Touristique de Mouriès Mouriès

Mouriès

Exposition de peintures Céline Constan

Du 01/06 au 30/06/2026 le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Du 01/07 au 31/08/2026 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30. Les jours fériés de 10h à 12h30.

Du 01/09 au 30/10/2026 le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30. Bureau d’Information Touristique de Mouriès 2 rue du Temple Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Venez admirer les œuvres de l’artiste Céline Constan exposées au Bureau touristique de Mouriès, du 1er juin au 30 octobre !

Céline Constan, artiste à Mouriès, peint sur différents supports.

Elle suit son instinct, elle aime la vivance de la nuit sur les Baux, elle aime les contrastes chaud-froid. Elle aime les mélanges au gré de son humeur.

La Provence est son refuge.



Pour plus d’informations, contacter l’artiste par mail .

Bureau d’Information Touristique de Mouriès 2 rue du Temple Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 56 58 happy13celine@gmail.com

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English :

Come and admire the works of artist Céline Constan on display at the Mouriès Tourist Office from 1 June to 30 October!

L’événement Exposition de peintures Céline Constan Mouriès a été mis à jour le 2026-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles