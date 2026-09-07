Exposition de peintures, Château du Val-aux-Grès, Bolbec

Informations pratiques

Exposition de peintures 19 et 20 septembre Château du Val-aux-Grès Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition de peintures à l’acrylique sur toile de Jérôme BOREL, ayant pour sujet, d’une part, la nature et le paysage et, d’autre part, des figures humaines le plus souvent isolées.

Château du Val-aux-Grès Route de Mirville, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Exposition de peintures à l’acrylique sur toile de Jérôme BOREL, ayant pour sujet, d’une part, la nature et le paysage et, d’autre part, des figures humaines le plus souvent isolées.

©Ville de Bolbec