Exposition de peintures, Château du Val-aux-Grès, Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Château du Val-aux-Grès · Bolbec
Informations pratiques
Exposition de peintures 19 et 20 septembre Château du Val-aux-Grès Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition de peintures à l’acrylique sur toile de Jérôme BOREL, ayant pour sujet, d’une part, la nature et le paysage et, d’autre part, des figures humaines le plus souvent isolées.
Château du Val-aux-Grès Route de Mirville, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Exposition de peintures à l’acrylique sur toile de Jérôme BOREL, ayant pour sujet, d’une part, la nature et le paysage et, d’autre part, des figures humaines le plus souvent isolées.
©Ville de Bolbec
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