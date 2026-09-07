Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76, Temple protestant, Bolbec

Informations pratiques

Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76 Samedi 19 septembre, 10h00, 18h30 Temple protestant Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Apprentissage de chants gospel gratuit organisé par l’église protestante unie de France en présence de la cheffe de choeur IsaBaud (auteure, compositrice, interprète) en partenariat avec Ayé Naa Music.

A l’issue de ce stage à 18h30 : Concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76 et les participants du stage de la journée (renseignements au 07 80 01 32 33).

Participation au chapeau

Temple protestant Rue Pasteur, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 80 01 32 33 »}]

Apprentissage de chants gospel gratuit organisé par l’église protestante unie de France en présence de la cheffe de choeur IsaBaud (auteure, compositrice, interprète) en partenariat avec Ayé Naa A …

©Ville de Bolbec