Exposition : Hôpital Fauquet d’avant, Hôpital Fauquet, Bolbec

Informations pratiques

Exposition : Hôpital Fauquet d’avant 19 et 20 septembre Hôpital Fauquet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion de l’inauguration du nouvel EHPAD Fauquet, le 26 juin dernier, établissement moderne conçu pour offrir à nos aînés un cadre de vie plus confortable, sécurisé et chaleureux, une exposition retraçant l’histoire de l’Hôpital Fauquet sera présentée dans l’Atrium.

Afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter, l’exposition sera exceptionnellement prolongée les lundi 21 et jeudi 24 septembre de 14h à 18h30, sans réservation.

Hôpital Fauquet 365 rue Lechaptois, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

A l’occasion de l’inauguration du nouvel EHPAD Fauquet, le 26 juin dernier, établissement moderne conçu pour offrir à nos aînés un cadre de vie plus confortable, sécurisé et chaleureux, une retraçant…

©Ville de Bolbec