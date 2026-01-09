Exposition de peintures Christian Lambinet et Margaret Massé Galerie les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de peintures Christian Lambinet et Margaret Massé

Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06

Exposition de peintures du 6 au 20 juillet à la galerie les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.

.

Galerie les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christian Lambinet and Margaret Massé painting exhibition

Painting exhibition from July 6 to 20 at Galerie les Cimaises in Saint-Trojan-les-Bains.

L’événement Exposition de peintures Christian Lambinet et Margaret Massé Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes