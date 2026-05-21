Exposition de peintures d’Annette Poupard Marolles-les-Braults

Marolles-les-Braults

Exposition de peintures d’Annette Poupard

1 Place Henri Coutard Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-02

Exposition de peintures d’Annette Poupard

Née en Normandie, Annette Poupard dessine depuis l’enfance et suit une formation aux Beaux-Arts de Caen avant de devenir enseignante et dessinatrice. Après avoir exploré les pastels secs, elle se tourne vers la peinture à l’huile et développe progressivement un univers artistique empreint de spiritualité. Depuis les années 2000, elle expose régulièrement ses œuvres dans de nombreux salons et lieux culturels de sa région natale.

Profondément inspirée par les maîtres de la Renaissance, les préraphaélites et les impressionnistes, elle nourrit également une admiration particulière pour Gustave Moreau et Maurice Denis. Ces influences marquent ses premières créations avant de laisser place, au fil du temps, à une expression plus personnelle et affirmée.

Son travail, façonné par l’expérience autant que par l’imagination, cherche à traduire les émotions de la vie à travers des dessins et des tableaux où la couleur, la lumière et l’expression composent une véritable poésie picturale.

Depuis plusieurs années, son œuvre s’oriente davantage vers l’Art sacré et la nature. À travers cette démarche sensible et parfois à contre-courant, elle interroge la place de la spiritualité et la dimension intérieure de la peinture dans notre société contemporaine.

Exposition visible au centre social CASCADE de Marolles-les-Braults (1, place Henri Coutard), entrée libre du 3 au 30 juin 2026

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 .

1 Place Henri Coutard Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Painting exhibition by Annette Poupard

L’événement Exposition de peintures d’Annette Poupard Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Maine Saosnois