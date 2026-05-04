Initiation à la bachata Marolles-les-Braults
Initiation à la bachata Marolles-les-Braults dimanche 7 juin 2026.
Marolles-les-Braults
Initiation à la bachata
Salle Omnispots Athéna Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Nous avons le plaisir de vous proposer une initiation à la bachata, ouverte à tous, que vous soyez débutant(e), en solo ou en couple !
Au programme découverte des bases de la bachata dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Atelier animé par Samantha Arnould.
Date Dimanche 7 juin
Horaire 16h30-18h00 + pot de fin de séance offert
Lieu Salle Omnisports Athéna Marolles-les-Braults
⚠️ Inscription obligatoire via HelloAsso (scannez le QR code sur l’affiche ci-jointe) ou bien en cliquant sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/federation-departementale-familles-de-la-sarthe-vie-associative/evenements/bachata-initiation
N’hésitez pas à venir partager ce moment de danse et de bonne humeur et à relayer l’information !
Pour toute information complémentaire
02 43 39 75 13
associations@famillesdelasarthe.org .
Salle Omnispots Athéna Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 75 13 associations@famillesdelasarthe.org
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L’événement Initiation à la bachata Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois