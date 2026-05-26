Récital à l’Église Saint Rémy Église Saint Rémy Marolles-les-Braults

Marolles-les-Braults

Récital à l’Église Saint Rémy

Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Centre Culturel de Marolles vous invite pour ce récital avec à l’orgue et au clavecin Maria Kaczlareck et au violon baroque Jukyun Lee.

Concert au chapeau. .

Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Récital à l’Église Saint Rémy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois