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Récital à l’Église Saint Rémy Église Saint Rémy Marolles-les-Braults

Récital à l’Église Saint Rémy Église Saint Rémy Marolles-les-Braults dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Église Saint Rémy

Adresse : Place de l'église

Ville : 72260 Marolles-les-Braults

Département : Sarthe

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Marolles-les-Braults

Récital à l’Église Saint Rémy

Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Le Centre Culturel de Marolles vous invite pour ce récital avec à l’orgue et au clavecin Maria Kaczlareck et au violon baroque Jukyun Lee.
Concert au chapeau.   .

Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

L’événement Récital à l’Église Saint Rémy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois

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