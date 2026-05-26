Récital à l’Église Saint Rémy Église Saint Rémy Marolles-les-Braults
Récital à l’Église Saint Rémy Église Saint Rémy Marolles-les-Braults dimanche 14 juin 2026.
Marolles-les-Braults
Récital à l’Église Saint Rémy
Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Centre Culturel de Marolles vous invite pour ce récital avec à l’orgue et au clavecin Maria Kaczlareck et au violon baroque Jukyun Lee.
Concert au chapeau. .
Église Saint Rémy Place de l’église Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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L’événement Récital à l’Église Saint Rémy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois