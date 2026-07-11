Informations pratiques

Capdenac

Exposition de peintures de Claudie Goemaere à Capdenac le haut

Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Claudie Goemaere présente une exposition réunissant ses peintures ainsi qu'une sélection d'objets de décoration

Claudie Goemaere présente une exposition réunissant ses peintures ainsi qu'une sélection d'objets de décoration. Les visiteurs pourront découvrir différentes créations artistiques dans le cadre historique de la Tour de Modon à Capdenac-le-Haut.

.

Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 17 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claudie Goemaere is presenting an exhibition featuring her paintings as well as a selection of decorative items

L’événement Exposition de peintures de Claudie Goemaere à Capdenac le haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Figeac