Exposition de peintures de Claudie Goemaere à Capdenac le haut Capdenac
mercredi 26 août 2026 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
Exposition de peintures de Claudie Goemaere à Capdenac le haut
Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
Claudie Goemaere présente une exposition réunissant ses peintures ainsi qu'une sélection d'objets de décoration
Claudie Goemaere présente une exposition réunissant ses peintures ainsi qu'une sélection d'objets de décoration. Les visiteurs pourront découvrir différentes créations artistiques dans le cadre historique de la Tour de Modon à Capdenac-le-Haut.
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Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 17 23
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English :
Claudie Goemaere is presenting an exhibition featuring her paintings as well as a selection of decorative items
L’événement Exposition de peintures de Claudie Goemaere à Capdenac le haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Figeac
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