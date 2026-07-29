Spectacle théâtrale les subversives Capdenac
dimanche 28 mars 2027 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
Spectacle théâtrale les subversives
salle des fêtes Capdenac Lot
Tarif : – – 13 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-28 18:00:00
fin : 2027-03-28
Date(s) :
2027-03-28
Prenez place dans le cercle…
Partez à la découverte de trois collectifs non-mixtes à travers l’Histoire une communauté de femmes lesbiennes dans l’Oregon des 70’s, la Maison des Babayagas à Montreuil habitat collectif autogéré pour femmes âgées et les Béguines du Moyen-Âge
Prenez place dans le cercle…
Partez à la découverte de trois collectifs non-mixtes à travers l’Histoire une communauté de femmes lesbiennes dans l’Oregon des 70’s, la Maison des Babayagas à Montreuil habitat collectif autogéré pour femmes âgées et les Béguines du Moyen-Âge. Les Filles de Simone font remonter à la surface de nos mémoires ces expériences de survie ou de réparation, où des femmes entre elles ont inventé d’autres manières de faire société. Une exploration théâtro-archéologique vivante et décalée pour (re)donner à ces expérimentations collectives la place inspirante qu’elles méritent.
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salle des fêtes Capdenac 46100 Lot Occitanie
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English :
Take a seat in the circle?
Set out to discover three all-female collectives throughout history: a community of lesbian women in 1970s Oregon, the Maison des Babayagas in Montreuil—a self-managed collective housing project for elderly women—and the Beguines of the Middle Ages
L’événement Spectacle théâtrale les subversives Capdenac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac