Informations pratiques

Capdenac

Spectacle théâtrale les subversives

salle des fêtes Capdenac Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28 18:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Prenez place dans le cercle…

Partez à la découverte de trois collectifs non-mixtes à travers l’Histoire une communauté de femmes lesbiennes dans l’Oregon des 70’s, la Maison des Babayagas à Montreuil habitat collectif autogéré pour femmes âgées et les Béguines du Moyen-Âge

Prenez place dans le cercle…

Partez à la découverte de trois collectifs non-mixtes à travers l’Histoire une communauté de femmes lesbiennes dans l’Oregon des 70’s, la Maison des Babayagas à Montreuil habitat collectif autogéré pour femmes âgées et les Béguines du Moyen-Âge. Les Filles de Simone font remonter à la surface de nos mémoires ces expériences de survie ou de réparation, où des femmes entre elles ont inventé d’autres manières de faire société. Une exploration théâtro-archéologique vivante et décalée pour (re)donner à ces expérimentations collectives la place inspirante qu’elles méritent.

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salle des fêtes Capdenac 46100 Lot Occitanie

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English :

Take a seat in the circle?

Set out to discover three all-female collectives throughout history: a community of lesbian women in 1970s Oregon, the Maison des Babayagas in Montreuil—a self-managed collective housing project for elderly women—and the Beguines of the Middle Ages

L’événement Spectacle théâtrale les subversives Capdenac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac