Informations pratiques

Capdenac

Mishaped Pearls, groupe anglais de folk contemporain

Place Lucter Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Mishaped Pearls est un groupe multinational composé de musiciens irlandais, cornouaillaise, anglais, allemandes et américaines, puisant ses racines dans les traditions folk irlandaises et anglo-américaines

Mishaped Pearls est un groupe multinational composé de musiciens irlandais, cornouaillaise, anglais, allemandes et américaines, puisant ses racines dans les traditions folk irlandaises et anglo-américaines. Par ailleurs, le groupe entretient un lien fort avec la région, puisque deux de ses membres (Ged Flood, guitare et chant, et Manuela Schuette, chant) ont élu domicile à Capdenac.

Le style musical du groupe, la combinaison des instruments guitare, violon, cajón, tabla, djembé et piano –, associée à une riche palette d’harmonies vocales, a donné naissance à un son véritablement unique.

Mishaped Pearls a sorti deux albums, *Shivelight* et *Thamesis*, qui explorent les thèmes majeurs du folklore britannique et proposent des compositions originales inspirées par la nature, et a reçu des critiques élogieuses dans *The Telegraph*, *The Financial Times*, *The Guardian* et sur la BBC.

De retour avec de nouvelles chansons et emmené par la voix mezzo-soprano distinctive de Manuela Schuette, ce concert est à ne pas manquer.

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Place Lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 17 23

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English :

Mishaped Pearls is a multinational band composed of Irish, Cornish, English, German, and American musicians, drawing on Irish and Anglo-American folk traditions

L’événement Mishaped Pearls, groupe anglais de folk contemporain Capdenac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac