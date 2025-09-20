Capdenac

Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut

Le Bourg Capdenac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers et brocante organisés à Capdenac-le-Haut

Vide-greniers et brocante organisés à Capdenac-le-Haut. Les exposants et visiteurs pourront profiter d’une journée conviviale avec restauration sur place, viennoiseries et petit déjeuner proposés dès le matin.

Inscription obligatoire avant le 20/07/2026

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Le Bourg Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 17 51 29 37 comitedesfetescapdenaclehaut@gmail.com

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English :

Garage sale and flea market in Capdenac-le-Haut

L’événement Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac