Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut Capdenac
Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut Capdenac dimanche 26 juillet 2026.
Capdenac
Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut
Le Bourg Capdenac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers et brocante organisés à Capdenac-le-Haut
Vide-greniers et brocante organisés à Capdenac-le-Haut. Les exposants et visiteurs pourront profiter d’une journée conviviale avec restauration sur place, viennoiseries et petit déjeuner proposés dès le matin.
Inscription obligatoire avant le 20/07/2026
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Le Bourg Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 17 51 29 37 comitedesfetescapdenaclehaut@gmail.com
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English :
Garage sale and flea market in Capdenac-le-Haut
L’événement Brocante et Vide-Greniers à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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