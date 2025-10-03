Friday party soirée v.i.p. ! à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut Capdenac
Friday party soirée v.i.p. ! à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut
Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Exclusivement réservé aux ados à partir de 12 ans !
Venez partager un moment entre ados exclusivement, autour d’une sélection de jeux conçus pour vous !
Venez partager un moment entre ados exclusivement, autour d'une sélection de jeux conçus pour vous !
Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr
English :
Exclusively for teens aged 12 and over!
Come and share a moment with other teens exclusively, around a selection of games designed just for you!
German :
Exklusiv für Teenager ab 12 Jahren!
Hier gibt es eine Auswahl an Spielen, die speziell für Teenager entwickelt wurden
Italiano :
In esclusiva per gli adolescenti dai 12 anni in su!
Venite a condividere un momento esclusivo con i vostri adolescenti, con una selezione di giochi pensati apposta per voi!
Espanol :
¡Exclusivo para adolescentes a partir de 12 años!
Ven a compartir un momento en exclusiva con tus hijos adolescentes, ¡con una selección de juegos diseñados sólo para vosotros!
