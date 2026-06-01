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Marché de producteurs bio Capdenac

Marché de producteurs bio Capdenac

Marché de producteurs bio Capdenac samedi 13 juin 2026.

Adresse : D840 Le Vern

Ville : 46100 Capdenac

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 Général

Capdenac

Marché de producteurs bio

D840 Le Vern Capdenac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !

Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !

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D840 Le Vern Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 15 07 

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English :

Come and meet some fifteen local producers!

L’événement Marché de producteurs bio Capdenac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac

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