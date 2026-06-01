Capdenac

Marché de producteurs bio

D840 Le Vern Capdenac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !

Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !

.

D840 Le Vern Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 15 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet some fifteen local producers!

L’événement Marché de producteurs bio Capdenac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac