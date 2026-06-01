Marché de producteurs bio Capdenac
Marché de producteurs bio Capdenac samedi 13 juin 2026.
Capdenac
Marché de producteurs bio
D840 Le Vern Capdenac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !
Venez rencontrer une quinzaine de producteurs locaux !
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D840 Le Vern Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 38 15 07
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English :
Come and meet some fifteen local producers!
L’événement Marché de producteurs bio Capdenac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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