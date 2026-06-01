Café-bouquins à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut Capdenac samedi 27 juin 2026.

Capdenac

Café-bouquins à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut

Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 15:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Moment convivial autour d’un thé ou d’un café permettant aux participants d’échanger autour de leurs lectures, de partager leurs coups de cœur littéraires et de découvrir de nouveaux ouvrages dans une ambiance détendue

Moment convivial autour d’un thé ou d’un café permettant aux participants d’échanger autour de leurs lectures, de partager leurs coups de cœur littéraires et de découvrir de nouveaux ouvrages dans une ambiance détendue. L’animation est ouverte aux personnes de 16 ans et plus et favorise les rencontres entre lecteurs.

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Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32

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English :

A convivial moment over tea or coffee where participants can discuss their reading, share their literary favourites and discover new books in a relaxed atmosphere

L’événement Café-bouquins à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac