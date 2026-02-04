Atelier Numérique “Des livres, une appli” à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut

Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Gratuit

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

2026-03-04

Viens créer un animal fantastique !

Imagines des animaux fantastiques grâce aux collections de la BNF (Bibliothèque National de France). Et emportes ta création.

Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr

English :

Create a fantastic animal!

Imagine fantastic animals using the collections of the BNF (Bibliothèque National de France)

L’événement Atelier Numérique “Des livres, une appli” à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac