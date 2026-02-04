Atelier Numérique “Des livres, une appli” à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut Capdenac
Atelier Numérique “Des livres, une appli” à la bibliothèque de Capdenac-Le-Haut
Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot
Gratuit
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 15:00:00
Viens créer un animal fantastique !
Imagines des animaux fantastiques grâce aux collections de la BNF (Bibliothèque National de France)
Imagines des animaux fantastiques grâce aux collections de la BNF (Bibliothèque National de France). Et emportes ta création.
Bibliothèque, 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr
English :
Create a fantastic animal!
Imagine fantastic animals using the collections of the BNF (Bibliothèque National de France)
