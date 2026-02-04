L’heure du conte à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac
L’heure du conte à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut
bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot
Gratuit
Début : 2026-03-03 10:30:00
fin : 2026-03-03 11:00:00
2026-03-03
Voyage au pays des albums pour les oreilles des petits et des grands.
bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32
English :
A journey to the land of albums for the ears of young and old.
