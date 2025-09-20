Club coup de cœur à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac

Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Moment convivial autour d’un thé ou d’un café…

La participation est libre, vous pouvez venir à un seul rdv, ou à tous !

Chacun est libre de présenter un livre/une BD/un manga ou non.

Un évènement intergénérationnel.

Pas besoin d’être inscrit, tout le monde est le bienvenu.

Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32

English :

A convivial moment over tea or coffee…

Participation is free: you can come to just one meeting, or to all of them!

Everyone is free to present a book/comic/manga or not.

An intergenerational event.

No need to register, everyone is welcome.

German :

Geselliger Moment bei einer Tasse Tee oder Kaffee…

Die Teilnahme ist frei, Sie können nur an einem Termin teilnehmen oder an allen!

Jeder kann ein Buch/einen Comic/einen Manga vorstellen oder nicht.

Eine generationsübergreifende Veranstaltung.

Sie müssen nicht angemeldet sein, jeder ist willkommen.

Italiano :

Un momento di convivialità davanti a un tè o a un caffè…

La partecipazione è libera, si può venire a un solo incontro o a tutti!

Ognuno è libero di presentare o meno un libro/fumetto/manga.

Un evento intergenerazionale.

Non è necessario essere iscritti, tutti sono i benvenuti.

Espanol :

Un momento de convivencia tomando un té o un café…

La participación es libre, se puede asistir a una sola reunión o a todas

Todo el mundo es libre de presentar o no un libro/cómic/manga.

Un evento intergeneracional.

No es necesario estar inscrito, todo el mundo es bienvenido.

