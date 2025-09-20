CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac
CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac vendredi 31 juillet 2026.
Capdenac
CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus
Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
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Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac
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