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CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 46100 Capdenac

Département : Lot

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Capdenac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus

Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Capdenac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac

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