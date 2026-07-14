La boutique de la Tour à Capdenac le Haut Capdenac
dimanche 2 août 2026 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
La boutique de la Tour à Capdenac le Haut
place Lucter Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Ouverture de la boutique de la Tour.
7 créateurs Lotois et Aveyronnais seront présents.
Ouverture de la boutique de la Tour.
7 créateurs Lotois et Aveyronnais seront présents.
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place Lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 82 00 50 48
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English :
Opening of the Tour boutique.
Seven designers from the Lot and Aveyron regions will be in attendance.
L’événement La boutique de la Tour à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Figeac