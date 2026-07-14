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AGENDA · Capdenac

La boutique de la Tour à Capdenac le Haut Capdenac

dimanche 2 août 2026 · Capdenac

La boutique de la Tour à Capdenac le Haut Capdenac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
place Lucter
Ville
46100 Capdenac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Capdenac

La boutique de la Tour à Capdenac le Haut

place Lucter Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Ouverture de la boutique de la Tour.

7 créateurs Lotois et Aveyronnais seront présents.

Ouverture de la boutique de la Tour.

7 créateurs Lotois et Aveyronnais seront présents.

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place Lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 82 00 50 48 

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English :

Opening of the Tour boutique.

Seven designers from the Lot and Aveyron regions will be in attendance.

L’événement La boutique de la Tour à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Figeac

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