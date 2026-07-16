Exposition de peintures des artistes de Saint-Julien Saint-Julien-des-Chazes
dimanche 2 août 2026 · Saint-Julien-des-Chazes
Informations pratiques
Saint-Julien-des-Chazes
Exposition de peintures des artistes de Saint-Julien
Salle communale Saint-Julien-des-Chazes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition de peinture. Françoise Boufflet, Marc Vagnier présentent leurs réalisations à l’Aquarelle et Maryse Bouchet à l’acrylique fluide.
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Salle communale Saint-Julien-des-Chazes 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 04 88 mairie.saintjulien0726@orange.fr
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English :
Painting Exhibition. Françoise Boufflet and Marc Vagnier are showcasing their watercolor works, and Maryse Bouchet is showcasing her fluid acrylic works.
L’événement Exposition de peintures des artistes de Saint-Julien Saint-Julien-des-Chazes a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier