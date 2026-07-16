Informations pratiques

Saint-Julien-des-Chazes

Vernissage exposition de peintures

Salle communale Saint-Julien-des-Chazes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vernissage de l’exposition de peinture. Françoise Boufflet, Marc Vagnier présentent leurs réalisations à l’Aquarelle et Maryse Bouchet à l’acrylique fluide.

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Salle communale Saint-Julien-des-Chazes 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 04 88 mairie.saintjulien0726@orange.fr

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English :

Opening of the painting exhibition. Françoise Boufflet and Marc Vagnier will present their watercolor works, and Maryse Bouchet will present her fluid acrylic works.

L’événement Vernissage exposition de peintures Saint-Julien-des-Chazes a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier