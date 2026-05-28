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AGENDA · Le Grand-Bourg

Exposition de Peintures des Grabouilleurs Le Grand-Bourg

samedi 8 août 2026 · Le Grand-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Dojo
Ville
23240 Le Grand-Bourg
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Le Grand-Bourg

Exposition de Peintures des Grabouilleurs

Dojo Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

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Dojo Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 40 21 

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English : Exposition de Peintures des Grabouilleurs

L’événement Exposition de Peintures des Grabouilleurs Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-05-28 par Creuse Tourisme

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