Informations pratiques

Le Grand-Bourg

Exposition de Peintures des Grabouilleurs

Dojo Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

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Dojo Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 40 21

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English : Exposition de Peintures des Grabouilleurs

L’événement Exposition de Peintures des Grabouilleurs Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-05-28 par Creuse Tourisme