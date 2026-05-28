AGENDA · Le Grand-Bourg
Exposition de Peintures des Grabouilleurs Le Grand-Bourg
samedi 8 août 2026 · Le Grand-Bourg
Informations pratiques
Le Grand-Bourg
Exposition de Peintures des Grabouilleurs
Dojo Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
.
Dojo Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 40 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Peintures des Grabouilleurs
L’événement Exposition de Peintures des Grabouilleurs Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-05-28 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg 7 août 2026
- Randonada Le Grand-Bourg 6 septembre 2026