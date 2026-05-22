Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO Galerie du Musée de la Faïence Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc

Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO

Galerie du Musée de la Faïence 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Dessins et peintures de Linet ANDREA, artiste parisienne, et sculptures totémiques en mixed media de la Tonnerroise BEATIHO .

Galerie du Musée de la Faïence 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO

L’événement Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)