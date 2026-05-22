Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO Galerie du Musée de la Faïence Ancy-le-Franc

Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO Galerie du Musée de la Faïence Ancy-le-Franc mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Galerie du Musée de la Faïence

Adresse : 59 Grande Rue

Ville : 89160 Ancy-le-Franc

Département : Yonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO

Galerie du Musée de la Faïence 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Dessins et peintures de Linet ANDREA, artiste parisienne, et sculptures totémiques en mixed media de la Tonnerroise BEATIHO   .

Galerie du Musée de la Faïence 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO

L’événement Exposition de peintures, dessins de Linet ANDREA et sculptures de BEATIHO Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Ancy-le-Franc (Yonne)