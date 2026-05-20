Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc
Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc mercredi 26 août 2026.
Ancy-le-Franc
Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT
Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Exposition de peintures de portraits d’Anna MADIA et sculptures en bronze de Pierre MOUZAT .
Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT
L’événement Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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