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Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc

Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc mercredi 26 août 2026.

Lieu : Galerie du Musée de la Faïence d'Ancy le Franc

Adresse : 59 Grande Rue

Ville : 89160 Ancy-le-Franc

Département : Yonne

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Exposition de peintures de portraits d’Anna MADIA et sculptures en bronze de Pierre MOUZAT   .

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT

L’événement Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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