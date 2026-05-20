Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc

Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Exposition de peintures de portraits d’Anna MADIA et sculptures en bronze de Pierre MOUZAT .

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT

L’événement Exposition de Peintures d’Anna MADIA et sculptures de Pierre MOUZAT Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)