Spectacle Novastella au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Ancy-le-Franc

Spectacle Novastella au château d’Ancy-le-Franc

Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Un nouvel évènement pour la nuit des Hespérides

Le 13 août prochain, venez vivre la magie de la Nuit des Hespérides au château d’Ancy-le-Franc et assister au spectacle des étoiles filantes dans un cadre exceptionnel.

Pour cette occasion unique, une programmation complète vous attend tout au long de la soirée. Découvrez le château dans une atmosphère nocturne, sublimée par quelques décors inspirés du monde des étoiles. L’événement se poursuit dans les jardins, où vous pourrez profiter d’un spectacle musical en plein air ainsi que de récits sous le ciel étoilé.

Les billets seront en vente sur place le soir de l’événement.

Programmation de la soirée

Visites libre des intérieurs de 20h à 21h30.

Spectacle Novastella de 21h30 à 23h.

Des places assises seront mises à disposition afin de vous permettre de profiter pleinement de l’évènement (sous réserve de disponibilité). Vous pourrez toutefois assister au spectacle en apportant une couverture ou nappe permettant de vous installer confortablement sur la pelouse.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle et venez profiter du château, de la musique et des étoiles le 13 août prochain !

Tarifs spéciaux événement

15 € — Adulte / 8 € — Enfant / Gratuit pour les -6 ans

Billet valable a la journée. Vous pourrez sortir puis revenir la même journée sur les horaires d’ouverture. Il est possible d’effectuer la visite du château en journée et de revenir en soirée pour assister au spectacle. .

Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 00 25

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English : Spectacle Novastella au château d’Ancy-le-Franc

L’événement Spectacle Novastella au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois