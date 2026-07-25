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AGENDA · Ancy-le-Franc

Spectacle LULU PARLE PLUS Ancy-le-Franc

dimanche 16 août 2026 · Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
89160 Ancy-le-Franc
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

Spectacle LULU PARLE PLUS

Salle polyvalente Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

LULU PARLE PLUS, spectacle tout public le dimanche 16 août à 17h30, salle polyvalente d’Ancy-le-Franc
Entrée libre

Collectif Retour d’Ex’Isle
Mise en scène de Rosine Lefebvre   .

Salle polyvalente Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   accueilancy@chablis-tonnerrois.fr

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English : Spectacle LULU PARLE PLUS

L’événement Spectacle LULU PARLE PLUS Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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