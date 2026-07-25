Spectacle LULU PARLE PLUS Ancy-le-Franc
dimanche 16 août 2026 · Ancy-le-Franc
Informations pratiques
Ancy-le-Franc
Spectacle LULU PARLE PLUS
Salle polyvalente Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
LULU PARLE PLUS, spectacle tout public le dimanche 16 août à 17h30, salle polyvalente d’Ancy-le-Franc
Entrée libre
Collectif Retour d’Ex’Isle
Mise en scène de Rosine Lefebvre .
Salle polyvalente Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueilancy@chablis-tonnerrois.fr
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English : Spectacle LULU PARLE PLUS
L’événement Spectacle LULU PARLE PLUS Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois