Informations pratiques

Ancy-le-Franc

Spectacle LULU PARLE PLUS

Salle polyvalente Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

LULU PARLE PLUS, spectacle tout public le dimanche 16 août à 17h30, salle polyvalente d’Ancy-le-Franc

Entrée libre

Collectif Retour d’Ex’Isle

Mise en scène de Rosine Lefebvre .

Salle polyvalente Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueilancy@chablis-tonnerrois.fr

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English : Spectacle LULU PARLE PLUS

L’événement Spectacle LULU PARLE PLUS Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois