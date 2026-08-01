UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ancy-le-Franc

Théâtre musical La vérité peut-être Salle polyvalente Ancy-le-Franc

dimanche 30 août 2026 · Salle polyvalente · Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
59 grande rue
Ville
89160 Ancy-le-Franc
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

Théâtre musical La vérité peut-être

Salle polyvalente 59 grande rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Spectacle de théâtre musical.
Que s’est il passé ? Les villageois auraient assisté à d’étranges évènements on racontent que des chats immobiles observent les murs des maisons. Des hérissons entrent en groupe dans les salles à manger. La boulangère s’alarme en voyant ses baguettes de pain se tordre à la cuisson. Le facteur affirme qu’il distribue dans les boites à lettres du courrier qui n’a pas encore été écrit, et le Maire pour justifier ses projets délirants s’installe dans le mensonge. La fièvre monte au village ! Où se cache la vérité quand le mensonge s’emmêle ?
Textes Olivier Nolin, mise en scène Catherine Hubeau
Musique O.Nolin et Jean-Jacques Nyssen
Chorégraphie Corinne Réquéna   .

Salle polyvalente 59 grande rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre musical La vérité peut-être

L’événement Théâtre musical La vérité peut-être Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Ancy-le-Franc (Yonne)