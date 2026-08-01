Théâtre musical La vérité peut-être Salle polyvalente Ancy-le-Franc
dimanche 30 août 2026 · Salle polyvalente · Ancy-le-Franc
Informations pratiques
Ancy-le-Franc
Théâtre musical La vérité peut-être
Salle polyvalente 59 grande rue Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Spectacle de théâtre musical.
Que s’est il passé ? Les villageois auraient assisté à d’étranges évènements on racontent que des chats immobiles observent les murs des maisons. Des hérissons entrent en groupe dans les salles à manger. La boulangère s’alarme en voyant ses baguettes de pain se tordre à la cuisson. Le facteur affirme qu’il distribue dans les boites à lettres du courrier qui n’a pas encore été écrit, et le Maire pour justifier ses projets délirants s’installe dans le mensonge. La fièvre monte au village ! Où se cache la vérité quand le mensonge s’emmêle ?
Textes Olivier Nolin, mise en scène Catherine Hubeau
Musique O.Nolin et Jean-Jacques Nyssen
Chorégraphie Corinne Réquéna .
Salle polyvalente 59 grande rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Théâtre musical La vérité peut-être
L’événement Théâtre musical La vérité peut-être Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois