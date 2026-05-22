Exposition de peintures et oeuvres d’art Salle Paotr Treoure Plounéour-Brignogan-plages
Exposition de peintures et oeuvres d’art Salle Paotr Treoure Plounéour-Brignogan-plages dimanche 19 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Exposition de peintures et oeuvres d’art
Salle Paotr Treoure Derrière Mairie de Plounéour Trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-19
Une trentaine d’artistes, peintres aquarellistes, pastellistes, céramistes vous présentent leurs œuvres dans leur diversité d’approche. Une exposition variée et généreuse d’artistes locaux ou amoureux de notre Bretagne. Entrée libre. Un des artistes sera de permanence.
Venez et revenez ! L’art est un plaisir pour tous.
Ouvert tous les jours sauf le lundi matin .
Salle Paotr Treoure Derrière Mairie de Plounéour Trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 26 07 51
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L’événement Exposition de peintures et oeuvres d’art Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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