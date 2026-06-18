Exposition de peintures Le Bec-Hellouin
Exposition de peintures Le Bec-Hellouin dimanche 19 juillet 2026.
Le Bec-Hellouin
Exposition de peintures
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Exposition de peintures Jean Claude BUSCH, Anne Lise BOURSIER, Ghislaine QUAVALIER .
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 62 37 76 63
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English : Exposition de peintures
L’événement Exposition de peintures Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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