Informations pratiques

Le Bec-Hellouin

Exposition l’Alchimie des Arts

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition peinture (LUDOROY) photos (Sandrine GALLANT) bijoux (Thierry DHAINE)

Vernissage dès 17h le 16 juillet .

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 75 23 46 39

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English : Exposition l’Alchimie des Arts

L’événement Exposition l’Alchimie des Arts Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay