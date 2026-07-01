Exposition l’Alchimie des Arts Le Bec-Hellouin
lundi 13 juillet 2026 · Le Bec-Hellouin
Informations pratiques
Le Bec-Hellouin
Exposition l’Alchimie des Arts
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition peinture (LUDOROY) photos (Sandrine GALLANT) bijoux (Thierry DHAINE)
Vernissage dès 17h le 16 juillet .
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 75 23 46 39
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English : Exposition l’Alchimie des Arts
L’événement Exposition l’Alchimie des Arts Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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