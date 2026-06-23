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Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin

Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes Place Mathilde
Ville
27800 Le Bec-Hellouin
Département
Eure
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Le Bec-Hellouin

Fete Saint Alexis

Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

L’Association Mon Village du Bec-Hellouin organise un repas pour la Saint Alexis.   .

Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 62 37 76 63 

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English : Fete Saint Alexis

L’événement Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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