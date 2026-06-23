Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin
Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin samedi 11 juillet 2026.
Le Bec-Hellouin
Fete Saint Alexis
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’Association Mon Village du Bec-Hellouin organise un repas pour la Saint Alexis. .
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 62 37 76 63
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English : Fete Saint Alexis
L’événement Fete Saint Alexis Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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