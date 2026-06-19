Le Bec-Hellouin

4ème salon Expressions d’Artistes

Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06

Ecrivains Rita BELKHAYAT, Christophe HERMIER, Hervé COURAYE Du PARC, Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Gilles MALGRAIN, Charlotte PINARD, Bruno RICHOMME, Joelle ROUAULT

Photographes Michel MARION, Ludovic PINARD

Peintres Jean-Claude BEAUMESNIL, Jacques FOUREY, Claire MAILLARD, Fabien RENAULT, Patrick WEILL, Constance MALGRAIN

Musicien vidéastre Pierrot DES ROCHES

Artisans d’art Nathalie DURIS ( sculptrice ), Francoise HUSSON ( peintre sur porcelaine ), Pierre MOUETTE ( maquettiste et graveur )

Animations adultes et enfants .

Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie michelagnesplus@orange.fr

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English : 4ème salon Expressions d’Artistes

L’événement 4ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay