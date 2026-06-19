4ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin
4ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin vendredi 3 juillet 2026.
Le Bec-Hellouin
4ème salon Expressions d’Artistes
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06
Ecrivains Rita BELKHAYAT, Christophe HERMIER, Hervé COURAYE Du PARC, Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Gilles MALGRAIN, Charlotte PINARD, Bruno RICHOMME, Joelle ROUAULT
Photographes Michel MARION, Ludovic PINARD
Peintres Jean-Claude BEAUMESNIL, Jacques FOUREY, Claire MAILLARD, Fabien RENAULT, Patrick WEILL, Constance MALGRAIN
Musicien vidéastre Pierrot DES ROCHES
Artisans d’art Nathalie DURIS ( sculptrice ), Francoise HUSSON ( peintre sur porcelaine ), Pierre MOUETTE ( maquettiste et graveur )
Animations adultes et enfants .
Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie michelagnesplus@orange.fr
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English : 4ème salon Expressions d’Artistes
L’événement 4ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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