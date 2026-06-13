Concert classique à l’abbaye du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin dimanche 5 juillet 2026.

Le Bec-Hellouin

Concert classique à l’abbaye du Bec-Hellouin

3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Maison Illuminée (LaMi), ensemble rouennais, présente le Requiem et le Cantique de Jean Racine de Fauré ainsi que l’Hymne à la nuit de Rameau, avec l’Ensemble vocal Maurice Duruflé sous la direction d’O. Sallaberger — violoniste et chef de cette tournée.

Billetterie en ligne et sur place 30 minutes avant le début du concert. .

3 Place de l’Abbé Herluin Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 6 86 44 01 60 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : Concert classique à l’abbaye du Bec-Hellouin

L’événement Concert classique à l’abbaye du Bec-Hellouin Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay